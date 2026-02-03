乃木坂４６の井上和が、オフショットを公開した。井上は３日までに、自身のインスタグラムに「京都でのリアルミート＆グリートそして、リアルサイン会ありがとうございました！とっても楽しかったです」とつづり、オフショットをアップ。ロングヘアをさらりとおろし、オーバーサイズのニット姿を披露した。この投稿にネット上では「お姉さんスタイルで素敵すぎる」「美しくて幸」「大人っぽくてキレイだなぁ」などの声が寄