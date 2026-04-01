元乃木坂46で女優の生駒里奈（30）が1日朝、自身のXを更新。所属事務所を退所したことを発表した。同日から新事務所に所属し、旧事務所とは業務提携するという。生駒はXなどに文書を掲載。「皆様へお知らせです」と記した上で「株式会社A.M.Entertainmentを退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました。（A.M.Entertainmentとは業務提携という形になります。）芸能界に入って15年が経ちます。人生の半分をこの世界で過