エミレーツ・スタジアムで行われたアーセナル対マンチェスター・ユナイテッドの伝統の一戦で、思わぬ形の“神業”が生まれた。試合はマイケル・キャリック監督率いるユナイテッドが3-2で劇的な逆転勝利を収めたが、SNS上で最大の注目を集めたのはゴールシーンだけではなかった。話題の中心となったのは、失点直後のほんの一瞬だった。ユナイテッドのGKセンヌ・ラメンスは、ゴールネットからボールを拾い上げると、前方へ蹴り出す。