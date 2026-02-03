エミレーツ・スタジアムで行われたアーセナル対マンチェスター・ユナイテッドの伝統の一戦で、思わぬ形の“神業”が生まれた。試合はマイケル・キャリック監督率いるユナイテッドが3-2で劇的な逆転勝利を収めたが、SNS上で最大の注目を集めたのはゴールシーンだけではなかった。



話題の中心となったのは、失点直後のほんの一瞬だった。ユナイテッドのGKセンヌ・ラメンスは、ゴールネットからボールを拾い上げると、前方へ蹴り出す。放たれたボールは一直線にピッチを駆け抜け、センターサークルのキックオフマーク付近でピタリと停止した。偶然では片付けられないその正確無比なキックに、SNSがざわついた。





このプレイに対し、プレミアリーグ公式SNSは「パス精度：99」というキャプションを添えて動画を投稿。計算され尽くしたような弾道に、ファンからは「失点直後でもこれ」「現代GKの完成形だ」と驚嘆の声が相次ぎ、映像は瞬く間に拡散された。今季ユナイテッドに加入した23歳のベルギー人守護神は、卓越したショットストップだけでなく、ビルドアップの起点となるキック精度でも評価を高めている。この試合でもアーセナルの猛攻を受け止めながら、正確無比な配球で攻撃のリズムを作り続けた。何気ないボールの蹴り出しにすら宿るこの技術こそが、逆転勝利を支える土台となっている。最後方に「足元で違いを作れる守護神」が存在する事実は、名門復活を目指すユナイテッドにとって、これ以上ない武器と言えるだろう。