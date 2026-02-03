セリエA 25/26の第23節 ウディネーゼとローマの試合が、2月3日04:45にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。 ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、アーサー・アッタ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティア