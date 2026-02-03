セリエA 25/26の第23節 ウディネーゼとローマの試合が、2月3日04:45にブルーエナジー・スタジアムにて行われた。

ウディネーゼはキーナン・デイビス（FW）、アーサー・アッタ（MF）、ジョーダン・ゼムラ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するローマはドニエル・マレン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

後半開始早々の49分に試合が動く。ウディネーゼのユルゲン・エッケレンカンプ（MF）がゴールを決めてウディネーゼが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウディネーゼが1-0で勝利した。

なお、ウディネーゼは17分にキーナン・デイビス（FW）、34分にトーマス・クリステンセン（DF）、62分にジョーダン・ゼムラ（DF）、69分にレノン・ミラー（MF）、70分にイドリサ・ゲイ（FW）に、またローマは7分にエバン・エンディカ（DF）、48分にジャンルカ・マンチーニ（DF）、59分にニール・エルアイナウイ（MF）、67分にロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

