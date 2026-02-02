【ミラノ＝平地一紀】ミラノ・コルティナ五輪（６日開幕）に出場する選手らが平和への願いを書き込む「五輪休戦の壁」が２日、ミラノの選手村に設置され、お披露目された。中央に「ミラノ・コルティナ２０２６」と書かれた壁の前で、大会組織委員会のジョバンニ・マラゴ会長は「壁は五輪・パラリンピック運動が、分断された世界に貢献できるものを象徴している。私たちは互いのリスペクト、対話、平和のために立ち上がる」とあ