記者会見する日本選手団の伊東秀仁団長（右）と原田雅彦副団長＝2日、イタリア・ミラノ（共同）【ミラノ共同】6日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪に臨む日本選手団の伊東秀仁団長が2日、ミラノのメインプレスセンターで記者会見し「（冬季で）最高だった前回の北京大会を超えるメダルを取れるように、一生懸命選手をサポートしていきたい」と決意を語った。日本は2022年北京大会で金3個を含む冬季五輪最多18個のメダルを獲得