日本最大のカメラの祭典「CP+2026」が、今年もパシフィコ横浜で行われました。CP+といえば、大手メーカーの最新ミラーレスカメラや明るい高級レンズが見ものとなっていますが、会場を見渡すと個性派のデジカメも数多く展示されていました。ここではそんな“おもしろトイデジカメ”を紹介しましょう。フィルムカメラのシャッターに合わせて撮れるデジカメ例年ユニークなカメラを披露しているPDWのブースでは、ESCURAブランドの新作