米音楽界で最高の栄誉とされる第68回グラミー賞授賞式が1日、米ロサンゼルスのクリプト・ドット・コム・アリーナで開催され、ケンドリック・ラマー（38）が、シザとのコラボ曲「luther」で年間最優秀レコード賞を受賞したほか、アルバム「GNX」が最優秀ラップ・アルバム賞に輝くなど、主要2部門を含む最多5冠を達成した。ラマーは今回の受賞によって計28のグラミー賞を手にし、ジェイ・Zを抜いてラッパーとして史上最多のグラミー