米司法省が新たに公開した、いわゆる「エプスタイン・ファイル」の追加資料が、国際的な波紋を広げている。【衝撃写真】米司法省が新たに公開、女性の上に四つん這いになるアンドリュー元王子。他、床に横たわる女性の身体を触るアンドリュー元王子なども…今回公表されたのは、これまで一般には公開されてこなかった文書や画像を含む大量の捜査資料であり、長年「証言」と「状況証拠」によって語られてきた事件の輪郭を、より