ファミリーマートは1月27日、チョコレートブランド「PIERRE MARCOLINI(ピエール マルコリーニ) 」監修のデザート・焼き菓子・パン・アイス全7商品を全国のファミリーマートで発売する。ピエール マルコリーニ×ファミリーマート○コンビニ初、ピエール マルコリーニ監修商品を発売バレンタインに向けてチョコレートやスイーツの市場が盛り上がる時期に合わせ、コンビニエンスストアとして初となるピエール マルコリーニとのコラボ