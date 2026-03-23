メーガン妃との契約を打ち切ったと報道されているネットフリックスは「一生彼女と関わることはない」と関係者が証言した。英紙エクスプレスが２３日、報じた。ネットフリックスはメーガン妃の番組「ウィズ・ラブ、メーガン」を打ち切っており、妃のブランド「アズ・エヴァー」との提携も白紙に戻した。そのため同社と、メーガン妃とヘンリー王子とのパートナーシップは完全に終焉したと各メディアで噂されている。そんな中、