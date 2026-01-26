一部報道によると、天皇、皇后両陛下がオランダとベルギーの2か国を公式訪問される方向で検討が進んでいることがわかった。両陛下は、両国から招待を受け、6月にそれぞれの首都であるアムステルダムとブリュッセルなどで、晩さん会や歓迎行事に出席される予定で調整されている。【写真】2004年に愛子さまが4歳の時にご一家でオランダを訪問した際のひとコマプリンセスネットワーク”に期待「訪問が実現すれば、両陛下がそろって