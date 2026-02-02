歌手松山千春（70）が1日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。吉幾三（73）との思い出を語った。「俺が20代、30代の頃か、六本木や赤坂でワーッとみんなで盛り上がる。必ず山本譲二、鳥羽一郎、細川たかし、吉幾三。この辺が一緒になったりなんかしてな。俺は基本的に酒は飲まないから。実に控えめにやってるんだけどな」と切り出した。「あれ、なんでだったべな」と北海道弁で投げかけ「わいわい、みん