永作博美が主演を務める連続ドラマ『時すでにおスシ!?』が、2026年4月期のTBS火曜ドラマ枠で放送されることが決定した。 参考：『舞いあがれ！』永作博美はどんな母親に？『八日目の蝉』『朝が来る』で体現した深い愛情 本作は、“飯炊き3年握り8年”といわれる伝統ある鮨職人の世界と、現代の価値観が交差する鮨アカデミーの中で描かれる完全オリジナルの人生応援ドラマ。脚本は、『マイダイアリー』（TBS系