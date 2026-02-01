札幌市白石区川下で、2026年2月1日、倉庫と隣接する建物が燃える火事がありました。2月1日正午ごろ、近くの住人から「平屋建ての建物が炎上中」と消防に通報がありました。消防によりますと、火はおよそ1時間半後に消し止められましたが、プレハブの倉庫が全焼し、隣接する建物の内部が一部焼けました。この火事によるけが人はいませんでした。近隣住人によると、このプレハブ倉庫には、猫の通り道となる穴がありましたが、雪で埋