イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３２）が、直近３試合で３役をこなした。ベンチスタートとなった１月３１日（日本時間１日）のホーム・ニューカッスル戦は、３―１の後半４２分からクローザーとして守備的ＭＦでプレーし、４―１の勝利に貢献した。チームは今季加入のＦＷウーゴ・エキティケの２ゴールなどで、昨年１２月２７日のウルバーハンプトン戦以来、６試合ぶりのリーグ戦勝利