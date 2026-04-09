◇欧州CL決勝トーナメント準々決勝第1戦パリSG2ー0リバプール（2026年4月8日フランス・パリ）サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）準々決勝第1戦が行われ、昨季王者パリSG（フランス）が本拠でリバプール（イングランド）に2ー0で先勝。フランス代表FWデジレ・ドゥエ（20）が前半11分に先制ゴールを決めるなど勝利に貢献。4強進出へ向け一歩前進した。なお、ドゥエはパリSG移籍後得点した試合が23戦全勝で“神話