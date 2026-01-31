[２６衆院選現場から] 東京３区「高市首相はしっかりと物価高対策を行っている」「高市首相と共に強い日本をつくりたい」２７日、東京都品川区の商業施設前で第一声を上げた環境相、石原宏高（６１）は約１０分間の演説で８回、「高市」と連呼した。演説前には「高市内閣のメンバーである環境相だ」と紹介された。ずらっと並んだ自民品川区議団が着る青色のジャンパーの胸には、首相の顔写真のシールがはられている。石原