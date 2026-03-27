俳優の田辺誠一（56）が27日、自身のXを更新。4月1日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演することを明かし、女優の黒柳徹子（92）を描いた絵を公開した。「4/1(水)に『徹子の部屋』に出演します。と言うことで徹子さんを描いてみました」とつづった田辺。きのこのようなシルエットの黒柳の絵を披露した。続く投稿では、「徹子さんの似顔絵、タマネギ部分を追加しました」とし、ヘアスタイルを進化させ