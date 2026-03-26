Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ついシャワーで済ませがちなバスタイム。でもなんとなく、洗い上がりのスッキリ感が足りないなと感じる日が増えてきました。頭皮のベタつきは、皮脂だけでなく洗い残しや洗いすぎが原因になることもあると知って、ケアの仕方を見直したいと思っていたところで出会ったのがReFa（リファ