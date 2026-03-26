米イスラエルとイラン情勢は悪化の一途を辿る。ホルムズ海峡は事実上封鎖状態にあり、長期化することで日本のエネルギーにも影響が見られるように。特に深刻なのはナフサ不足だ。専門家は「最悪の場合には医療機関が崩壊する恐れがある」と指摘、救急車や医療機器が動かない、薬などが高騰する可能性があるという。前編記事『「ガソリン以上に深刻」ホルムズ海峡封鎖で迫る「医療崩壊」――医師が警告するナフサ不足で起きる危機』