ノーザンファームで生まれた世界最強馬の全妹にＳＮＳでは注目が集まっている。ノーザンホースパークの公式Ｘは２７日にフォーエバーヤングの母フォエヴァーダーリングが生んだリアルスティールの牝馬誕生について投稿した。公式インスタグラムでは【ノーザンファームからのお便り】と題して、「フォーエバーヤングの母、フォエヴァーダーリングが、元気な女の子を出産しました。お父さんはリアルスティールです」と報告。続け