お笑いコンビ・フットボールアワー後藤輝基が、27日放送のTBS系『ラヴィット！』（月〜金前8：00）に生出演。番組中、まさかの告白で共演者を驚かせた。【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントに「ラヴィット！5周年ウィーク」の最終日となったこの日の放送。番組終盤、お笑いコンビのきつねが登場し、指定ワードを音にはめて一発ギャグを強制する流れに。芸人たちが次々とすべっていくなか