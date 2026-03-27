おととい（25日）、さいたま市北区で、29歳の女性が車にひかれて重傷を負ったひき逃げ事件で、車を運転していた24歳の男が逮捕されました。過失運転傷害などの疑いで逮捕されたのは、さいたま市の建設業、深谷海斗容疑者（24）です。深谷容疑者はおととい（25日）午後6時ごろ、さいたま市北区の路上で普通乗用車を運転中、向かいから走ってきた自転車をはね、29歳の女性に頭の骨を折るなどの重傷を負わせ、その後、現場から逃走し