中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京3月26日】中国外交部と在日中国大使館・領事館は26日、現役自衛官が在日中国大使館に不法侵入した事件を受け、日本への渡航自粛を国民に呼びかけ、次のように指摘した。日本ではこのところ社会の治安が不安定で、中国人に対する犯罪が多発しており、在日中国人を取り巻く安全環境は悪化が続いている。24日には現役自衛官が刃物を所持し、中国大使館の壁を乗り越えて不法侵