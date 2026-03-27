外国人が日本国籍を取得する「帰化」について、法務省は4月から要件を厳格化することを決めました。【映像】「帰化」在留期間10年以上に引き上げ平口洋法務大臣「原則として10年以上（日本に）在留し、日本社会に融和していることを必要とするなどの見直しをするものであります」「帰化」を巡っては、政府の関係閣僚会議が1月に取りまとめた対応策で、厳格化することが明記されていました。これを受けて法務省は要件について