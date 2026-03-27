大阪市内でおととい25日に捕獲された「シカ」。きょう27日午後に、受け入れを申し出た大阪府能勢町の温泉施設に移送されました。 【写真を見る】【速報】大阪市内で捕獲の「迷いシカ」が能勢温泉へ移送奈良県は受け入れ難色も…保護の経験ある温泉施設へ引き渡し当面は非公開に おととい3月25日、大阪市城東区にある大阪府警の施設の敷地内で捕獲されたシカ。 奈良公園から大阪市内に移動した可能性が指摘されていて、引き