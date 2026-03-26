元「光GENJI」で俳優の大沢樹生（56）が26日までに自身のインスタグラムを更新。愛娘の小学校卒業を報告報告した。大沢は「小学校卒業おめでとう今日は娘の卒業式だった楽しんで充実した6年間の学校生活を送ってくれたようでなにより良かった」と報告。娘との2ショットを添えた。これにファンからは祝福のメッセージと共に「大沢君に似てるのかな？美人さん」「すごく似ていますね！」「お口もとがみきおさんに似てます