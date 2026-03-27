フジテレビの清水賢治社長は27日、同局で3月度社長会見を開催。相次ぐアナウンサーの離職について言及した。【写真】真剣な表情で…会見に臨む清水賢治社長フジテレビでは2025年3月以降、定年退職を除き8人のアナウンサーが退職または退職予定であることを明かしている。この件に問われた清水社長は「寂しい面がある。個人的には」としながらも、「『自分の人生をもっと豊かに生きたい』、また『可能性を試してみたい』という