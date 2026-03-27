〈「死にたくないなら服を脱げ！」外国人を装って女性をムリヤリ⋯中学野球のエース少年→無差別に女性を襲う「強姦魔に堕落した」理由（平成26年の事件）〉から続く「うわー、殺してくれー」【写真】この記事の写真を見る（2枚）取り押さえられた男は、そう泣き叫んだ。だが、その裏で明らかになったのは、2件の強姦事件にとどまらない“さらにおぞましい真実”だった。DNAが暴いた連続不審死、否認を続ける男、そして下さ