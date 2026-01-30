声優の三ツ矢雄二が30日、自身のXを更新。泥酔して転倒し、鼻の骨が折れるなどの重傷だと説明した。【写真】顔面崩壊…まぶたが腫れ鼻も骨折痛々しい姿の三ツ矢雄二Xでは写真付きで「27日に泥酔して転倒、かなり激しく頭を打ったみたいで気絶。次目が覚めたら、病院のベッドで治療中でした。救急車で運ばれたのかなあ？覚えてない。目覚めた時、身体中が痛かったです」と報告。投稿した写真では、目の周りが大きく腫れ、鼻