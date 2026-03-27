アニメ「『艦これ』いつかあの海で」の浜風役を務める声優の小松真奈が結婚し、出産したことを27日、自身のXで報告した。「結婚と出産のご報告」と題して文書の画像を投稿。文書には「私事で恐縮ですが、以前より一般の方と結婚しておりましたこと、このたび新しい命を迎え、無事に出産いたしましたことをご報告申し上げます」と報告した。突然の結婚と出産報告に「これまでお知らせできず、驚かせてしまった方もいらっしゃ