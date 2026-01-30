歌手で俳優の福山雅治（56）が29日、ライブ映画「月光ずっとこの光につながっていたんだ」（来月6日公開）の完成披露上映会を都内の劇場で行った。自身2作目の監督作。24年10月に故郷で開催した長崎スタジアムシティでのこけら落とし公演の映像を基に製作したもの。「生まれ育った長崎にたくさんの人が集まったドラマを映画にしたいという思いで作りました。手応え感じています」と納得した表情を浮かべた。ファンからの質