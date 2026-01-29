全国の信用組合の取引を処理しているセンターできょう未明、障害が発生し、およそ1500の店舗で一部の取引ができない状態が続いています。全国信用協同組合連合会によりますと、午前4時ごろ、全国140の信用組合の取引を処理しているセンターでシステム障害が発生。午後1時現在、全国およそ1500の店舗の窓口で振り込みや引き出しなどすべての取引ができない状態が続いています。利用客「振り込みができなかった。後日でいいかな、急