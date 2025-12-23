ニューストップ > 国内ニュース > 日本航空と全日空の予約システムに障害発生 サービス利用できないケ… JAL（日本航空） ANA(全日空) システム障害 時事ニュース FNNプライムオンライン 日本航空と全日空の予約システムに障害発生 サービス利用できないケースも 2025年12月23日 10時11分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 日本航空と全日空は23日、予約システムの一部に障害が発生したと発表 予約や決済などのサービスが利用できない場合もあるという 記事を読む おすすめ記事 波瑠と高杉真宙が結婚 ドラマ共演きっかけで交際2年ゴールイン 12月上旬に婚姻届提出し既に挙式終え 2025年12月23日 5時0分 波瑠、高杉真宙 SNSで結婚正式発表「これからの人生を共に歩んでいきたい」 【コメント全文】 2025年12月23日 5時30分 たくろう“Ｍ−１ドリーム”実感も来年の不参加明言「正気の沙汰じゃない」 2025年12月22日 20時30分 悔やんでいます…管だらけの84歳父が震える手で書いた「最期の言葉」。救急車を呼んだ52歳長男、一生消えない「119番」の呪縛 2025年12月20日 5時15分 「女性同士、子ども連れはお断り」居酒屋の張り紙が物議、飲食店の入店拒否はどこまで許される？ 2025年12月22日 9時50分