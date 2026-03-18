JCBの子会社で、カード決済のデータを処理する「日本カードネットワーク」（JCN）は18日、クレジットカードなどの決済ができなくなる障害が一時発生したと発表した。システムトラブルによるもので、既に復旧した。原因を調査している。JCNによると、18日午後2時40分ごろから約2時間半にわたり、一部の取引ができなくなった。「ご不便をおかけして心よりおわび申し上げる」とコメントした。JCNでは2023年11月にもシステム障害