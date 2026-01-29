ボクシングの元世界３階級制覇王者で指名手配されていたジャーボンテイ・デービス（３１＝米国）が２８日、フロリダ州マイアミで逮捕されたと、米各メディアが報じた。デービスは昨年１０月に元恋人への暴行、不法監禁、誘拐未遂の容疑が判明し、同１１月に予定されていたジェイク・ポール（米国）との試合は中止となり、警察による捜査が続いていた。その後デービスは出頭要請を無視し続けていたが、１４日に逮捕状が出され