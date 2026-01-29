2026年、Samsungは独自のチップ「Exynos 2600」をいくつかのフラッグシップ機に搭載すると噂されています。次期「Galaxy S26」の一部市場向けモデルに加え、夏頃に登場すると見られる縦折りスマートフォン「Galaxy Z Flip8」への導入も取り沙汰されています。

↑Exynos 2600の実力やいかに？

そうしたなか、このExynos 2600のGPU性能がQualcommの最新チップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を上回る可能性が浮上しました。

リークアカウントのKaulenda氏は、Exynos 2600がGeekbenchのOpenCLテストにおいて約2万5000点という高スコアを記録したとXで主張しています。このテストは48時間にわたって行われ、「驚異的な安定性」を示したとのこと。現行のQualcomm製最上位チップであるSnapdragon 8 Elite Gen 5でも、この水準には及ばないと同氏は言います。

一方、別の情報筋は、Snapdragon 8 Elite Gen 5が同じOpenCLテストで2万3634点を記録したと報告。ただし、Kaulenda氏のアカウントは必ずしも信頼性が高いとは言えず、これらの主張を鵜呑みにすることはできません。

とはいえ、Exynos 2600の高い性能については、以前から複数の噂や観測が伝えられてきました。最近では、同チップが世界で初めてAMDのRDNA4アーキテクチャを採用したGPU「Xclipse 960」を搭載するとの報道もあります。

加えて、Samsungが長年取り組んできた熱管理面での改良が組み合わさることで、高負荷時でもGPUが持続的にピーク性能を発揮できる可能性があると見られています。

もっとも、これらの情報が事実かどうかは、実際の製品を用いた検証を行い、Snapdragon 8 Elite Gen 5搭載機と比較するまで判断できません。

Galaxy S26シリーズは2月25日に発表される見通し。近いうちにその実力が明らかになりそうです。

Source: Kaulenda（X）

Via: SamMobile

The post Exynos 2600、GPU性能でスナドラ最新チップを上回る可能性が浮上！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.