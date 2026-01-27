½°±¡ÁªÂçÊ¬2¶è¤Ë¤Ï¸½¿¦¤Î2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°²ó¡¢ÊÝ¼éÊ¬Îö¤Î»°¤ÄÇÃ¤òÀ©¤·¤Æ½éÅöÁª¤·¤¿¹­À¥»á¤È¡¢ÈæÎãÉü³è¤ÇµÄÀÊ¤ò¼é¤Ã¤¿µÈÀî»á¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½°±¡ÁªÂçÊ¬2¶è¡¢¸½¿¦°ìµ³ÂÇ¤Á¼«Ì±¡¦¹­À¥»á¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡×¶¯Ä´ÃæÆ»¡¦µÈÀî»á¡Ö¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¡×·Ç¤²Âè°ìÀ¼ ½°±¡ÁªÂçÊ¬2¶è¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿¤Î¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¹­À¥·ú¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¼«Ì±¡¦Á°¡¢µÈÀî¸µ¤µ¤ó¡Ê59¡ËÃæÆ»¡¦Á°¤Î2¿Í¤Ç¤¹¡£ ¹­À¥»á¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡×¡¢µÈ