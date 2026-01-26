昨今では様々な企業でAIが導入され活用されているが、AIから与えられた情報を簡単に鵜呑みにすることはやはり間違っている。元スペイン代表監督のロベルト・モレノは、トレーニング計画や選手獲得など重要な意思決定の際に『ChatGPT』を過度に信用しすぎたことが理由で昨年9月にロシア1部リーグのFCソチから解雇されたことを『A BOLA』が伝えた。クラブの元SDであるアンドレイ・オルロフ氏によるとモレノはAIツールのヘビーユーザ