女優の浜辺美波（25）が26日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。年始の食あたりについて語った。年末年始は休みをもらっていたが「食あたりして…寝てました」。原因と推測される食べ物について「8〜10時間常温放置したエビ天を深夜に、おなか空きすぎちゃって。友達が食べなかった分2本食べたんです」と説明。「元旦から倒れてしまいました」と振り返った。年越しそば用に友人が購入したものだとい