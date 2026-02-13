バンダイスピリッツは、2023年公開の『シン・仮面ライダー』より「S.H.Figuarts クモオーグ」(13,200円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年10月発送予定。『シン・仮面ライダー』より、「第1バッタオーグ（後の仮面ライダー）」が劇中で最初に交戦したオーグメントである「クモオーグ」がS.H.Figuartsに登場。「クモオーグ」のデザイン上の特徴である、身に纏った