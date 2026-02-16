¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/16¡ÛÃçÌîÂÀ²ì¼ç±é¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å8»þ¡Á¡¿BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡¢Ëè½µÆüÍË¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¡Ö·»Äï¤Îå«¡×¤¬¡¢2·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÎµÞÅ¸³«¤ËÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£µÈÏº¡ÊÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ë¤¬ÅÚ²¼ºÂ¥×¥í¥Ý¡¼¥º¢¡ÃçÌîÂÀ²ì¼ç±éÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË­¿Ã·»Äï¡ª¡×Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È