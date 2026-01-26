お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。昨年のＭ―１グランプリで優勝したお笑いコンビ「たくろう」の赤木裕が結婚を発表したことに言及した。赤木は２０日放送の「行列のできる法律相談所」（日本テレビ系）に出演した際に結婚を発表。Ｍ―１で王者に輝く前の昨年の８月に籍を入れていたそうで「会社には言ってて、あとはいつ発表するか。ウソつくのも変なんで、聞かれたタイミングで（