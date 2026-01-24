佐藤伸一容疑者（東大のホームページから）「日本化粧品協会」との共同研究を巡り収賄容疑で逮捕された東大大学院教授の佐藤伸一容疑者は、皮膚科医として指定難病の「全身性強皮症」を専門とし、研究で治療薬が新たに承認された実績を持つ。優秀との評価の一方で、業者への「対応が厳しい」とも指摘されていた。東大ホームページなどによると東大医学部出身。米国留学などを経て2009年に東大大学院教授となった。強皮症は、