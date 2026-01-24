新党・中道改革連合への移籍を拒絶していた原口一博前衆院議員が２４日、会見し、河村たかし前衆院議員と新党「減税日本・ゆうこく連合」を立ち上げると発表した。「政党要件５人を満たすことによって立ち上げました」とした。河村氏は共同代表を務めていた日本保守党を離党。その際に百田尚樹代表とのトラブルを主張していた。百田氏は、原口氏と河村氏の新党に対して２３日からＳＮＳに連投。「おいおい、マジかよ。原口