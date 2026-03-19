18日、日本保守党の百田尚樹代表（70）が、YouTubeの生配信番組『ニュースあさ8時！』に出演。沖縄の辺野古沖の転覆事故で女子高生を含む2名が亡くなった事故についての百田氏の発言が物議を醸している。事件が起きたのは16日9時頃。名護市辺野古沖に波浪注意報が出ていた中、修学旅行中の同志社国際高校の生徒ら21人を乗せた小型船『平和丸』『不屈』の2隻が出航したものの、10時過ぎに横波を受けて転覆し、全員が海に投げ出され