タレントの笑福亭鶴瓶とKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔がMCを務める、TBS系トーク番組『A-Studio＋』（毎週金曜後11：00）が、23日に放送される。今回のゲストは、俳優・伊藤英明。2014年に結婚し、2児の父親でもある伊藤。番組冒頭では、“自由で豪快だった独身時代”“家族が出来て激変した生活スタイル”子どもたちと一緒にいる時間の喜び“など父親としての一面が語られていく。【写真】豪快すぎる独身時代を振り返った伊藤英明